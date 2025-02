UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" belassen. Die Stimmung für den Luxussektor sei realitätsnäher geworden, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Allerdings überwiege noch immer ein vorsichtiger Optimismus. Anleger argumentierten momentan, dass nicht alle Anbieter von sich verbessernden Trends profitieren - was für "Stock Picking" innerhalb des Sektors spreche. Von Hermes erwarteten Investoren ein starkes Schlussquartal 2024./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 16:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 16:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m