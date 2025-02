Börsenstart Europa - 11.02. - TecDAX stark +0,50 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:56) bei 3.826,22 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: IONOS Group +1,89 %, SUESS MicroTec +1,14 %, TeamViewer +1,02 %

Flop-Werte: CANCOM SE -1,37 %, United Internet -0,98 %, Bechtle -0,93 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.366,40 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: Kering +1,92 %, EssilorLuxottica +1,19 %, Wolters Kluwer +0,94 %

Flop-Werte: UniCredit -3,43 %, Pernod Ricard -2,26 %, Prosus Registered (N) -1,82 %

Der ATX bewegt sich bei 3.903,91 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +0,67 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,63 %, DO & CO +0,46 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,31 %, Wienerberger -1,11 %, Mayr-Melnhof Karton -1,08 %

Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.647,83 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,85 %, CIE Financiere Richemont +0,49 %, Logitech International +0,41 %

Flop-Werte: UBS Group -1,19 %, Lonza Group -0,70 %, ABB -0,61 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.020,41 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Societe Generale +2,41 %, Kering +1,92 %, Bureau Veritas +1,22 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,26 %, Carrefour -1,72 %, L'Oreal -1,45 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.648,22 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,56 %, Assa Abloy Registered (B) +0,27 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,20 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,27 %, SKF (B) -0,88 %, Swedbank Shs(A) -0,88 %