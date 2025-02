Amadeus Fire überrascht mit Umsatzrückgang - Abschwung ist angekommen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat im vergangenen Jahr die Kundenzurückhaltung in den Bereichen Zeitarbeit und Personalvermittlung zu spüren bekommen. Diese Schwäche konnte das besser laufende Geschäft im Bereich Projektmanagement nicht kompensieren. In der Folge ging der Umsatz überraschend zurück, wie das Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. Zudem blieben die Kosten bei Amadeus Fire erst einmal hoch. Anleger reagierten enttäuscht.

Die Aktie gab am Dienstag um 0,9 Prozent nach. Der SDax -Wert bewegt sich seit Jahresbeginn überwiegend seitwärts. Der im April 2024 begonnene Abwärtstrend ist damit zwar gestoppt, eine Erholung lässt aber auf sich warten. Seitdem hat die Aktie mehr als ein Drittel an Wert verloren.