Die Methode Robert Habeck - und die Methode Trump!

Was haben Robert Habeck und Donald Trump gemeinsam? Mehr als viele denken: sie sind beide auf ihre Art und Weise Blender, die ihre mangelnde Kompetenz durch ihr Auftreten (vor allem Trump) oder durch wohlklingende Wort-Salate (Habeck) kaschieren können. Trump glaubt an das ökonomische Wunder durch Zurückdrehen der Globalisierung (durch Zölle) - alles soll in den USA produziert werden, während wundersamerweise trotz hoher Löhne die Preise dabei für die Amerikaner auch noch fallen sollen. Robert Habeck glaubt an das CO2-Freiheit-Wunder und zerstört damit (wohl nicht absichtlich) die Grundpfeiler der deutschen Wirtschaft. Trump wie auch Habeck haben also eine Vision der Zukunft, der sich die Wirtschaft der jeweiligen Länder zu fügen habe, ob sie will oder nicht. Habeck hat nun mit den Vorwürfen gegen seine Doktorarbeit gezeigt, wie er tickt: seine Kernkompetenz ist es, seine Inkompetenz zu kaschieren..

