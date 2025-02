DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG / DAS FUTTERHAUS: Umsatz stabil ...

DAS FUTTERHAUS: Umsatz stabil in herausfordernden Zeiten (FOTO) Elmshorn (ots) - Auch in schwierigen Zeiten hält die

DASFUTTERHAUS-Unternehmensgruppe ihren Umsatz nahezu stabil auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Für das Jahr 2025 ist das familiengeführte Franchiseunternehmen für Tiernahrung und -zubehör zuversichtlich.



Das Geschäftsjahr 2024 schließt das Franchiseunternehmen mit einem Gesamtsystemumsatz von 577 Mio.* EUR ab. Das sind nur 0,6 Prozent weniger als im starken Jahr 2023. Die Märkte in Österreich sind mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 57,7 Mio. EUR sogar leicht gewachsen. In Deutschland konnte ein Umsatz von 519,3 Mio. EUR erwirtschaftet werden (-0,7 Prozent vs. 2023). "Die schwache Wirtschaftslage in Deutschland drückt auch bei Tierhaltern auf die Konsumlaune", so Kurt Bisping, kaufmännischer Geschäftsführer von DAS FUTTERHAUS. "Wir sind in diesem Jahr das erste Mal nicht gewachsen. Aber wir haben das gute Niveau der Vorjahre halten können. Das versetzt uns in die Lage, unsere strategischen Themen konsequent weiterverfolgen zu können."