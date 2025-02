Kering-Aktie – Umsatz bricht ein, Aktie steigt – Alles Gucci, Gucci?

Die Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns Kering legten am Dienstag deutlich zu, nachdem das Unternehmen trotz eines Rückgangs der Quartalsumsätze besser als erwartet abschnitt. Die Nachfrage nach der Hauptmarke Gucci bleibt jedoch schwach.

Die Umsätze von Gucci, das fast die Hälfte der Konzernerlöse ausmacht, brachen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro ein. Damit setzt sich der Abwärtstrend der einstigen Vorzeigemarke weiter fort. Die Kering-Aktie legte im frühen Handel am Dienstag um rund 5,5 Prozent zu.

Auch auf Jahressicht sanken die Umsätze um 12 Prozent auf 17,19 Milliarden Euro, während Analysten mit 17,09 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Das operative Ergebnis belief sich für das Gesamtjahr auf 2,55 Milliarden Euro – ein Wert, der den im Oktober angepassten Prognosen des Unternehmens entsprach, aber fast 50 Prozent unter dem Vorjahresergebnis von 4,75 Milliarden Euro lag.

"Stabilisierungsphase erreicht"

In einem schwierigen Jahr haben wir die Transformation mehrerer unserer Häuser beschleunigt und entschlossen daran gearbeitet, die Attraktivität und langfristige Stärke unserer Marken zu sichern,

erklärte CEO und Chairman François-Henri Pinault in einer Mitteilung.

Das Unternehmen verwies auf eine leichte Erholung in den Regionen Asien-Pazifik und Nordamerika bei den Marken Gucci, Yves Saint Laurent und Bottega Veneta, nannte jedoch keine detaillierten Marktzahlen.

Luxusbranche kämpft mit Konsumflaute

Kering reiht sich in die Liste europäischer Luxuskonzerne ein, die in den vergangenen Wochen ihre Geschäftszahlen vorgelegt haben. Anleger suchen nach Anzeichen für eine Erholung in einem Sektor, der insbesondere durch den Rückgang der Verbraucherausgaben im Schlüsselmarkt China belastet wird.

Vergangenen Monat enttäuschte Branchenprimus LVMH die Investoren mit Jahreszahlen, die nur geringfügig über den Erwartungen lagen. Zuvor hatten starke Ergebnisse des Cartier-Mutterkonzerns Richemont Hoffnungen auf eine Trendwende geweckt. Doch anhaltende Schwächen in LVMHs Mode-, Lederwaren- sowie Wein- und Spirituosensparte verdeutlichten, dass sich der Sektor uneinheitlich entwickelt.

Kering ist besonders stark vom chinesischen Markt abhängig und kämpft mit einem tiefen Abschwung, da Gucci an Popularität verloren hat.

Führungswechsel bei Gucci

Am Donnerstag kündigte Kering den Abgang von Gucci-Chefdesigner Sabato De Sarno an – die erste große personelle Veränderung, seit CEO Stefano Cantino im vergangenen Jahr antrat, um die Marke wiederzubeleben. De Sarno, bekannt für seine minimalistischen Entwürfe, hatte den Posten erst vor weniger als zwei Jahren von Alessandro Michele übernommen, dessen opulente Designs das Markenzeichen von Gucci in den vorherigen Jahren waren.

Ein Nachfolger für De Sarno werde "zu gegebener Zeit" bekannt gegeben, teilte das Unternehmen mit.

Simone Ragazzi, leitender Aktienanalyst bei Algebris Investments, sagte am Montag, Kering wolle mit der neuen Design-Berufung ein klares Signal für einen Neustart setzen. Dennoch dürften Investoren vorerst zurückhaltend bleiben, da viele strukturelle Probleme weiterhin ungelöst seien.

Die Kering-Aktie liegt seit Jahresbeginn 2,5 im Minus und hat sich seit 2023 mehr als halbiert.

Luca Solca, Senior Analyst für globale Luxusgüter bei Bernstein, sieht zwar positive Entwicklungen bei den operativen Gewinnen fast aller Marken von Kering im Jahr 2024, warnt jedoch, dass der Konzern noch einen weiten Weg vor sich hat, um wieder an alte Erfolge anzuknüpfen.

"Der absolute Rückgang im Vergleich zu 2023 ist drastisch. Dies war ein 'annus horribilis' für Kering – und das spiegelt sich im Aktienkurs wider. Wir erwarten, dass sich der Markt nun auf die künftige kreative Führung von Gucci konzentrieren wird", so Solca.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 249,4EUR auf Tradegate (11. Februar 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

