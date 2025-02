Autozulieferer Norma verdient wegen schwieriger Lage operativ weniger

Nach Einschätzung von Analyst Marc-Rene Tonn vom Analysehaus Warburg Research liegt der Umsatz des Spezialisten für Verbindungstechnik hingegen unter der Konsensschätzung. Vor allem in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik seien die Erlöse stark zurückgegangen. Gleichzeitig habe sich die Profitabilität im vierten Quartal 2024 in Relation zu vor zwei Jahren verbessert. Für Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank entsprachen Umsatz und bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) sowohl den jüngst veröffentlichten Zielen des Autozulieferers als auch den Markterwartungen.

"Zur Schärfung unseres Profils und zur Realisierung unserer Wachstumsziele wollen wir die globalen Aktivitäten im Bereich Wassermanagement verkaufen", bekräftigte Vorstandschef Guido Grandi den bereits im November angekündigten Schritt. Norma hatte sich ab 2012 durch Zukäufe ein Standbein in der Be- und Entwässerungstechnik aufgebaut. Kunden kommen hier etwa aus der Landwirtschaft, aber auch aus anderen Bereichen wie dem Hochwasserschutz.

Im Gegenzug werde das Unternehmen alles tun, um seine Marktposition besonders im Industriegeschäft organisch und durch Zukäufe gezielt auszubauen, sagte der Manager weiter. Der Unternehmenschef sieht in dem Bereich früheren Aussagen zufolge ein Margenpotenzial von 15 Prozent. In den kommenden Monaten werde der Konzern den Verkaufsprozess sowie seine Wachstumsinitiativen konsequent fortführen, fügte Grandi hinzu.

Derweil will der Konzern nach dem Erlass über 25 Prozent Zoll auf Stahlimporte in die USA die Situation in den nächsten Tagen und Wochen genau beobachten. Norma Group habe 2018, als es ähnliche Zölle gegeben habe, einen deutlichen Preiseffekt bemerkt, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Aufgrund der Strafzölle sei die Nachfrage nach amerikanischem Stahl gestiegen und dieser knapper und massiv teurer geworden. Norma Group stelle Verbindungslösungen für Kunden in den USA größtenteils in Amerika her und beziehe Rohstoffe wie Stahl für seine amerikanischen Werke vornehmlich von Lieferanten in den USA. Welche direkten oder indirekten Auswirkungen die aktuelle Entwicklung habe, sei im Detail noch nicht abzusehen. Das Unternehmen macht eigenen Angaben zufolge etwa 45 Prozent des Umsatzes in der Region Amerika.

Das Unternehmen legt die detaillierten Zahlen mit dem Nettoergebnis sowie den Ausblick für das laufende Jahr am 31. März vor./mne/tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 14.736 auf TTMzero (11. Februar 2025, 10:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,48 %. Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 550,58 Mio.. NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -24,86 %/+56,07 % bedeutet.