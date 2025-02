Wertschätzung und Flexibilität stärken die mentale Gesundheit von Ärzten / Studie von doctari zeigt positiven Einfluss von Zeitarbeit (FOTO)

Berlin (ots) - Die Gesundheit von MedizinerInnen ist entscheidend für die

Qualität der Patientenversorgung. Eine aktuelle Umfrage von doctari bestätigt

jetzt, dass medizinische Zeitarbeit eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden

spielt. 90 Prozent der befragten ÄrztInnen geben an, dass Zeitarbeit ihre

mentale Gesundheit positiv beeinflusst. 61 Prozent der doctari ÄrztInnen würden

dem Beruf ohne die Möglichkeit der Zeitarbeit nicht oder nur unter angepassten

Bedingungen weiter nachgehen.



Die medizinische Zeitarbeit stellt sicher, dass auch bei unerwarteten

Personalengpässen in Kliniken und Krankenhäusern weiterhin qualifizierte

Fachkräfte zur Patientenversorgung bereitstehen. Darüber hinaus profitiert

medizinisches Personal von verbesserten Arbeitsbedingungen, durch ein höheres

Gehalt und Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten.





Besonders seit der Corona-Pandemie scheint die Anerkennung gegenübermedizinischem Personal gesunken zu sein. Studien bestätigen, dass die verbaleund physische Gewalt gegen Personal in medizinischen Einrichtungen zunimmt undsich ÄrztInnen zunehmend belastet fühlen. Hoher Druck und negative Beziehungenam Arbeitsplatz beeinträchtigen ihre Arbeitszufriedenheit und wirken sichnegativ auf die Patientenversorgung aus.Mithilfe der Umfrageergebnisse und internen Datenauswertung ergeben sichEinblicke in die Arbeitsrealität einer ganzen Branche: Monatlich sind 1.500ÄrztInnen und rund 600 Pflegefachkräfte für doctari im Einsatz. Der Marktführermedizinischer Arbeitnehmerüberlassung arbeitet insgesamt mit rund 80.000 aktivenmedizinischen Fachkräften zusammen.Wertschätzung als Schutzfaktor für die mentale Gesundheit(Angehende) ÄrztInnen in Deutschland sind häufig stärker von psychischenBelastungen betroffen als andere Berufsgruppen. Diese stehen oft im Zusammenhangmit den spezifischen Anforderungen, wie langen Arbeitszeiten, Schichtdiensten,hohem Zeitdruck und umfangreichen bürokratischen Aufgaben. Auch die hoheVerantwortung gegenüber den PatientInnen sowie die schwierige Vereinbarkeit vonBeruf und Familie tragen zu dieser Problematik bei.Um psychischen Belastungen entgegenzuwirken, ist es wichtig, bessereRahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel durch mehr (finanzielle)Anerkennung, Flexibilität und eine gerechter verteilte Arbeitsbelastung.Der Großteil (90 %) der doctari ÄrztInnen gibt an, dass die Möglichkeit derZeitarbeit sich positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt. 61 Prozent würdenihrem Beruf nicht mehr nachgehen oder nur mit angepassten Bedingungen, wenn esdie Zeitarbeit nicht gäbe.doctari ÄrztInnen schätzen vor allem die finanzielle Anerkennung (42 %)