Mehr Übernachtungen als je zuvor / 3,6 % mehr Übernachtungen im Dezember 2024 als im Vorjahresmonat

Die Tourismusbranche in Deutschland hat im Jahr 2024 mit 496,1 MillionenGästeübernachtungen einen neuen Rekord aufgestellt. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, verzeichneten dieBeherbergungsbetriebe 1,9 % mehr Übernachtungen als im Jahr 2023 und 0,1 % mehrals im bisherigen Rekordjahr 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Im Dezember2024 verbuchten die Beherbergungsbetriebe 31,0 Millionen Gästeübernachtungen unddamit 3,6 % mehr als im Dezember 2023.Übernachtungen der Gäste aus dem Ausland noch unter VorkrisenniveauDie Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Jahr 2024gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % auf 410,8 Millionen. Damit wurde dasVor-Corona-Niveau von 2019 um 1,3 % übertroffen. Die Zahl der Übernachtungen vonGästen aus dem Ausland war mit 85,3 Millionen um 5,4 % höher als 2023, aber 5,1% niedriger als 2019. Der Anteil ausländischer Gäste am gesamten Gästeaufkommenlag damit bei 17,2 %, nachdem er im Jahr 2023 bei 16,6 % und im Rekordjahr 2019bei 18,1 % gelegen hatte.Deutlich mehr Übernachtungen auf Campingplätzen als im Vor-Corona-Jahr 2019Der Blick auf die verschiedenen Betriebsarten zeigt, dass sich Betriebe derHotellerie - also Hotels, Gasthöfe und Pensionen - weiterhin erholt haben,jedoch etwas unter dem Vorkrisenniveau von 2019 blieben. Im Jahr 2024verzeichneten sie 2,2 % weniger Übernachtungen als 2019, aber 2,0 % mehr als2023. Anders war die Entwicklung bei den Ferienunterkünften und Campinglätzen:Während die Ferienunterkünfte das Niveau von 2019 leicht übertrafen (+2,6 %),konnten die Campingplätze ihre Übernachtungen im Vergleich zu 2019 sogardeutlich steigern (+19,9 %). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Übernachtungenin Ferienunterkünften 2024 um 1,8 % und auf Campingplätzen um 1,4 %. Diesonstigen tourismusrelevanten Unterkünfte - das sind Vorsorge- undRehabilitationsklinken und Schulungsheime - verzeichneten bei den Übernachtungenebenso ein Plus von 1,4 % zum Vorjahr, lagen damit jedoch 3,8 % unter demVorkrisenniveau.Dezember 2024 mit deutlichem Plus gegenüber Dezember 2023Im Dezember 2024 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 31,0Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Dies entspricht einem Plusvon 3,6 % im Vergleich zum Dezember 2023. Im Vergleich mit dem Dezember desVorkrisenjahres 2019 lagen die Übernachtungszahlen um 0,3 % höher.Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Dezember 2024 imVergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 % auf 24,6 Millionen. Die Übernachtungszahlvon Gästen aus dem Ausland erhöhte sich um 6,0 % auf 6,4 Millionen. Im Vergleichzum Dezember 2019 war die Zahl der Übernachtungen bei Gästen aus dem Inland imDezember 2024 um 0,5 % höher und bei Gästen aus dem Ausland um 0,3 % niedriger.Methodische Hinweise:Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe undPensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätzeund sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehnSchlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Februar 2025 im StatistischenBericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.