Merz wirft Scholz Versagen in Wirtschaftspolitik vor

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz wirft Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein Komplettversagen in der Wirtschaftspolitik vor. "Es ist ein schieres Desaster, was sie auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen", entgegnete der Kanzlerkandidat von CDU und CSU in Berlin auf massive Attacken von Scholz gegen die Union und Merz im letzten Schlagabtausch im Parlament vor der Bundestagswahl.

Scholz verlasse das Bundeskanzleramt mit fast drei Millionen Arbeitslosen, fast 400.000 mehr als zu Beginn der Amtszeit, warf Merz dem Kanzler vor. Zudem habe es in dieser Zeit 50.000 Unternehmensinsolvenzen gegeben und einen Kapitalabfluss in einer Größenordnung von rund 100 Milliarden Euro im Jahr. "Sie nehmen offensichtlich die Wirklichkeit überhaupt nicht mehr wahr", rief Merz in Richtung Scholz./bk/DP/mis