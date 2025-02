Baader Bank belässt Ceconomy auf 'Add' - Ziel 3,40 Euro

Benny009 schrieb 07.02.25, 13:40

0,99% wären ca. 3.565.000 Aktien

aus dem GB:

Das Grundkapital der METRO AG beträgt 363.097.253 € und ist eingeteilt in 360.121.736 Stück nennwertlose auf den Inhaber lautende Stammaktien (anteiliger Wert am Grundkapital: 360.121.736 €, ca. 99,18 %) sowie 2.975.517 Stück nennwertlose auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien (anteiliger Wert am Grundkapital: 2.975.517 €, ca. 0,82 %).