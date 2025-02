Raffinerie-Riese Phillips 66 im Visier von aktivistischem Investor

Elliott hatte bereits 2023 einen ersten Anteil an Phillips 66 erworben. In der Folge hatte Phillips 66 zwar Kostensenkungen angekündigt und rund 2,7 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verkauft, doch laut Elliott wurden nicht alle vereinbarten Maßnahmen umgesetzt. Besonders kritisiert der Investor, dass ein weiterer unabhängiger Direktor mit Raffinerie-Erfahrung, wie ursprünglich zugesagt, noch immer nicht benannt wurde. In Deutschland kündigte Phillips 66 den Verkauf seiner Jet-Tankstellen-Kette an.

Die Forderungen von Elliott kommen zu einem kritischen Zeitpunkt für Phillips 66. Das Unternehmen meldete zuletzt einen deutlichen Gewinnrückgang im vierten Quartal 2024, was unter anderem auf schwächere Raffineriemargen und die beschleunigte Abschreibung seiner Raffinerie in Los Angeles zurückgeführt wurde, die geschlossen werden soll. CEO Mark Lashier hat angekündigt, die Verschuldung des Unternehmens auf 17 Milliarden US-Dollar zu senken und neue finanzielle Ziele zu setzen.

Phillips 66 entstand 2012 als Abspaltung von ConocoPhillips und betreibt Raffinerien in mehreren US-Bundesstaaten sowie ein wachsendes Netzwerk von Pipelines und Terminals. In der vergangenen Dekade investierte das Unternehmen Milliarden in den Ausbau seines Midstream-Geschäfts, doch Analysten bemängeln, dass der Aktienkurs von Phillips 66 nicht den wahren Wert dieser Sparte widerspiegelt. Die Aktie notiert aktuell bei rund 123 US-Dollar und liegt damit deutlich unter den Höchstständen des vergangenen Jahres.

Elliott hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass seine Interventionen tiefgreifende Auswirkungen haben können. So setzte der Investor bereits bei Unternehmen wie Marathon Petroleum, Starbucks und zuletzt Honeywell strategische Veränderungen durch – in einigen Fällen sogar mit dem Austausch des Managements oder einer Aufspaltung. Auch bei BP versucht Elliott aktuell Veränderungen durchzudrücken.

Ob Phillips 66 einem ähnlichen Schicksal entgeht oder sich der Forderung nach einer Zerschlagung beugt, dürfte eine der spannendsten Entwicklungen in der Ölbranche in den kommenden Monaten werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

