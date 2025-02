AMS Osram schneidet besser ab als befürchtet - Kurssprung

PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMS Osram hat im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt, konnte aber den Verlust eingrenzen. Für das laufenden Jahr rechnet der österreichische Konzern mit einer verbesserten Profitabilität bei einer moderaten Umsatzentwicklung. Der Jahresstart dürfte jedoch wegen einer anhaltenden Nachfrageschwäche verhalten ausfallen. Die Zahlen fielen besser aus als gedacht. Die Aktie legte daher am Dienstag einen Kurssprung hin.

Die in der Schweiz notierten Papiere kletterten zwischenzeitlich um fast 16 Prozent. Analysten begrüßten die Zahlen des vierten Quartals, die über den Konsensschätzungen ausgefallen seien. Trotz schwieriger Endmärkte habe AMS Osram ein solides Schlussquartal 2024 geliefert. Die Schwäche im Autogeschäft sei nicht so schlimm ausgefallen wie bei Konkurrenten, hieß es. Ein weiterer Pluspunkt sei, dass der freie Barmittelfluss in den positiven Bereich gedreht habe. Die Resultate seien besser als befürchtet, kommentierte Stifel-Analyst Jürgen Wagner.