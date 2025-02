Spanish Mountain Gold beginnt mit seinem Winterbohrprogramm für 2025

Erstens liegt das Gebiet etwa 1.350 m nordwestlich der auf die Grube beschränkten Ressource von 2021 (

siehe Spanish Mountain Gold Project - Prefeasibility Study (PFS) and Mineral Resource Estimate, and associated NI 43-101 Technical Report, effective date May 10, 2023, available on the Company's website or under the Company's profile on

Sedarplus.

ca

), und es hat das Potenzial, den oberflächennahen, hochgradigen Tagebau mit geringem Abraumverhältnis für das Projekt zu erweitern;