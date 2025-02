KNDS wird neuer Haupteigner von Renk - Aktie an SDax-Spitze

baujahr69 schrieb gestern 20:24

dpa-AFX: EQS-Adhoc: RENK Group AG: Optionsausübung durch KNDS N.V. (deutsch)

EQS-Ad-hoc: RENK Group AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Die Aktionärin Rebecca BidCo S.à r.l. hat die RENK Group AG ("RENK")

informiert, dass KNDS N.V. die Option ausgeübt hat, 18.333.335 Aktien an

RENK von der Rebecca BidCo S.à r.l. zu erwerben. Die Durchführung des

Erwerbs steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.





Kontakt:

Florian Köhler

Chief Legal and Compliance Officer



Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



+49 (0)821 5700 1024





