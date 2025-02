Gucci-Krise und schwache Luxus-Nachfrage lasten auf Kering - Kursplus

PARIS (dpa-AFX) - Die Schwäche von Gucci belastet weiterhin den Luxusgüterkonzern Kering . Auch die allgemeine Nachfrageflaute im Luxus-Sektor hält noch an. Kering-Chef Francois-Henri Pinault sprach von einem "schwierigen Jahr", laut dem am Dienstag in Paris vorgelegten Quartalsbericht. Er zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass der eingeleitete Umbau und straffere Abläufe ihre Wirkung entfalten werden. Kering sei an einem Punkt der Stabilisierung, von dem aus schrittweise wieder Wachstum angestrebt werde. Die Zahlen für das vergangene Jahr fielen derweil besser aus, als am Markt erwartet worden war. Anleger reagierten entsprechend erleichtert.

Die Aktie zog über 4 Prozent an und baute das Plus seit Jahresbeginn damit auf 7 Prozent aus. Wie erwartet, habe sich die Lage im Schlussquartal verbessert, schrieb Jefferies-Experte James Grzinic. Er geht davon aus, dass in der Diskussion mit dem Management vor allem das aktuelle Handelsumfeld des Luxusgüterherstellers im Fokus stehen dürfte.