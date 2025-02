UBS stuft BP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das operative Ergebnis des Öl- und Gaskonzerns habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, schrieb Analyst Joshua Stone in einer ersten Reaktion am Dienstag. Nun richte sich der Blick auf den Strategietag Ende Februar, zumal es ja offenbar Interesse aktivistischer Investoren an einem Einstieg bei BP gebe./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 5,573EUR auf Tradegate (11. Februar 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m