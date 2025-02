Deutsche Börse will Mega-Änderung für SAP und Co.

Wie das Magazin Capital unter Berufung auf ISS Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, berichtet, wird über einen neuen Leitindex nachgedacht, der keine Begrenzung für das Gewicht einzelner Unternehmen vorsieht. Damit reagiert die Deutsche Börse direkt auf das DAX-Schwergewicht SAP, dessen Marktkapitalisierung inzwischen rund 334 Milliarden Euro erreicht hat – ein Wert, der rund 21 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller 40 DAX-Unternehmen ausmacht.

Derzeit liegt die Gewichtungsobergrenze für ein einzelnes Unternehmen im DAX bei 15 Prozent. Überschreitet ein Unternehmen diese Schwelle, müssen Fonds, die den Index nachbilden, zwangsläufig Anteile verkaufen, um die Balance zu wahren. Genau dieses Prinzip führte in der Vergangenheit bereits zu Problemen. So entschied sich der Industriegase-Riese Linde 2023, sich aus dem DAX zurückzuziehen und sich auf seine US-Notierung zu konzentrieren.

Sollte die Deutsche Börse tatsächlich einen zweiten DAX-Index ohne Gewichtungsgrenzen einführen, könnte dies den deutschen Aktienmarkt revolutionieren – mit potenziell positiven Auswirkungen für Schwergewichte wie SAP, aber auch neuen Risiken für kleinere Werte.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

SAP bleibt im DAX – vorerst

SAP-Finanzchef Dominik Asam betonte zuletzt, dass ein Rückzug aus dem DAX für das Unternehmen derzeit keine Option sei. Vielmehr konzentriere sich der Softwarekonzern darauf, institutionelle US-Investoren von seinen Aktien zu überzeugen. Dennoch dürfte die Debatte um die Indexstruktur weiter an Fahrt aufnehmen, insbesondere falls SAPs Börsenwert weiter steigt.

Weiteres Rekordjahr? Deutsche Börse legt Quartalszahlen vor

Während die Diskussion um den neuen DAX an Fahrt aufnimmt, richtet sich der Fokus der Finanzwelt auf die Geschäftszahlen der Deutschen Börse. Am Dienstagabend (19:00 Uhr) veröffentlicht das Unternehmen seine Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024.

Vorstandschef Stephan Leithner, der den DAX-Konzern seit Januar 2025 führt, wird sich am Mittwoch (10:00 Uhr) in Frankfurt den Fragen der Medien stellen. Sein Vorgänger Theodor Weimer hinterlässt ein Unternehmen, das sich in den letzten Jahren als Wachstumsmaschine etabliert hat.

Die jüngste Prognose verspricht beeindruckende Zahlen: Der operative Gewinn (Ebitda) soll zwischen 3,3 und 3,4 Milliarden Euro liegen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den rund 2,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Auch die Umsätze dürften mit einem Plus von 14 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro kräftig zulegen.

Milliarden-Deal treibt das Wachstum

Ein wesentlicher Treiber für die gute Geschäftsentwicklung ist die Übernahme des dänischen Softwareunternehmens Simcorp, die sich nun positiv in der Bilanz niederschlägt. Die Transaktion zeigt, dass die Deutsche Börse längst nicht mehr nur Handelsplattform, sondern auch ein Technologie- und Datenkonzern ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion