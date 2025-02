Darauf kommt es JETZT für Sie an!

Womit ein wichtiger Punkt beim Trading und Investieren bestätigt wurde, den ich zwar schon seit Jahren z.B. in meinem Geldanlage-Brief propagiere, der aber selbst in seriösen Publikationen zu diesen Themen immer wieder zu kurz kommt – sofern er überhaupt erwähnt wird: das gute Gefühl, das wir bei unseren Trades und Investments brauchen.

Kürzlich entspann sich in einem Forum eine „lebhafte Diskussion“ (O-Ton eines Teilnehmers) über das Für und Wider bestimmter Finanzinstrumente. Es gab mindestens so viele Meinungen wie Teilnehmer. Zwar kam es (natürlich) zu keiner Einigkeit in der Sache, aber zu einer versöhnlichen Quintessenz: Macht es so, wie ihr es mögt!

Vielleicht sind Sie jetzt verblüfft und denken: Was soll mir ein gutes Gefühl – Hauptsache, die Rendite stimmt! Klar, auf den ersten Blick scheint dies das entscheidende Kriterium zu sein. Daher heben auch Börsennovizen schnell ab, wenn sie aus dem Stand Erfolg haben und überdurchschnittliche Ergebnisse einfahren. Wer vor ein paar Jahren an die Börse gekommen ist, weil Nvidia und Co. leichte, schnelle und hohe Gewinne versprachen, hat mit diesen Aktien wahrscheinlich tatsächlich ordentlich verdient. Und denkt nun, Börse sei einfach.

Aber wenn der Wind sich dreht, kommt es schnell zum Katzenjammer. Wenn nicht mehr funktioniert, was eben noch prima lief, dann ist Börse schnell doof. Oder noch schlimmer: Man ist pleite, weil man mit einer falschen oder ganz ohne Strategie weitergemacht hat, ohne die Reißleine zu ziehen.

Haben Sie schon Ihre persönliche Wohlfühl-Börsenstrategie?

Und damit Sie jetzt nicht denken: „Der hat gut reden!“, verrate ich Ihnen ein Geheimnis: Es ging uns allen so, auch mir. Was uns, die wir noch da sind, von all denen unterscheidet, von denen man nichts mehr hört, ist: Wir haben zu irgendeinem Zeitpunkt geschafft, unseren persönlichen Trading- oder Anlagestil zu finden, der nicht nur funktioniert hat, sondern mit dem wir uns auch wohlgefühlt haben. (Dass wir das erreicht haben, kann entweder das Resultat harter Arbeit oder auch nur Glück gewesen sein; aber das spielt keine Rolle.)

