Onco-Innovations: Neue Technologie macht Krebszellen strahlenempfindlich

Onco-Innovations Ltd. revolutioniert die Krebsbehandlung mit einer bahnbrechenden Technologie, die Krebszellen empfindlicher gegenüber Strahlung macht. Eine Studie der University of Alberta bestätigt die Wirksamkeit dieser neuen PNKP-Hemmer. Diese Innovation verspricht präzisere Behandlungen mit weniger Nebenwirkungen. Durch die Übernahme der Inka Health Corporation stärkt Onco-Innovations seine Position im Bereich der Präzisionsonkologie. Seit dem Börsengang verzeichnen die Aktien von Onco-Innovations einen positiven Trend, was sie zu einer attraktiven Investition macht.

