Tokamak Energy setzt auf Aras Innovator / SaaS-Lösung für die Entwicklung kommerziell nutzbarer Fusionsenergie

München (ots) - Tokamak Energy, Pionier auf dem Gebiet der Fusionsenergie, hat

sich für Aras Innovator SaaS als Lösung für sein Enterprise Product Lifecycle

Management entschieden. Nach einer gründlichen Testphase überzeugte das Aras-PLM

die Briten mit folgenden Vorteilen: die flexible Architektur, das kostengünstige

Lizenzmodell sowie die umfassenden Funktionalitäten - und zwar vom ersten Tag

an.



"Flexibilität und Unabhängigkeit waren wichtige Faktoren für unsere

Entscheidung, unterstützt durch die Low-Code-Funktionalität von Aras", erklärt

Martin Tsang, Transformation Lead bei Tokamak Energy. "Die schnelle Entwicklung

unserer Fusionsenergie-Technologie erfordert eine PLM-Plattform, die sich

dynamisch an neue Möglichkeiten und Märkte anpassen kann. Mit Aras kann unser

Team die Funktionalität eigenständig erweitern, ohne die hohen Zusatzkosten, die

normalerweise mit modularen PLM-Systemen verbunden sind."





Mit dieser Entscheidung setzt Tokamak Energy erstmals auf eine unternehmensweitePLM-Implementierung, die über das CAD-Datenmanagement hinausgeht. DieBereitstellung erfolgt im Rahmen eines Software-as-a-Service-Modells (SaaS)."Wir sind stolz darauf, Tokamak Energy auf seinem innovativen Weg zu begleiten",sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras. "Unsere flexiblePlattform und unser einzigartiges Geschäftsmodell beseitigen die traditionellenHürden bei der Einführung von PLM. So können sich Unternehmen wie Tokamak Energyauf ihr Kerngeschäft konzentrieren - die Entwicklung kommerziellerFusionsenergielösungen."ISO-Zertifizierung und Digital ThreadIn der ersten Projektphase wird das System in die bestehenden Konstruktions- undZeichnungskontrollprozesse integriert und ein effizientesChange-Management-System eingeführt, um die angestrebte ISO-Zertifizierung zuunterstützen. In einer späteren Phase wird Tokamak Energy Aras Innovatoreinsetzen, um einen durchgängigen Digital Thread zu erstellen, der komplexeFusionssimulationen mit verschiedenen Designvarianten verbindet.Tsang: "PLM hilft uns, einen Digital Thread zu erstellen. Dadurch sind wirbesser in der Lage, komplexe Simulationen der Fusionstechnologie mitverschiedenen Design-Iterationen zu verknüpfen. Diese Flexibilität wird es unsauch ermöglichen, unsere Prozesse zu ändern und anzupassen, um die Komplexitätund den Entwicklungsstand unserer Technologien widerzuspiegeln."Darüber hinaus spielt die Plattform eine entscheidende Rolle bei derKommerzialisierung der Hochtemperatur-Supraleiter-Magnete (HTS) von TokamakEnergy. Sie optimiert die Verwaltung von Konstruktions- und Produktionsdaten undgewährleistet gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit, die für Kunden und