Smarte Energielösungen für eine dezentrale Energieversorgung

Während das Solaranlagengeschäft weiterhin unter der Dachmarke ENVIRIA läuft,bündelt PeakHive alle ergänzenden Energielösungen. Dabei geht PeakHive über diereine Stromerzeugung hinaus und bietet maßgeschneiderte Lösungen für einewirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung. Neben Batteriespeichern undE-Ladeinfrastruktur umfasst das Portfolio von PeakHive auch Reststrombeschaffungund Energiemanagementsysteme."Mit PeakHive erweitern wir unser Portfolio um alle Bausteine, die über diePV-Anlage hinausgehen.", sagt Melchior Schulze Brock, Geschäftsführer vonENVIRIA. "Unternehmen profitieren damit von 100% grünem Strom, senken IhreEnergiekosten und haben durch innovative Vermietungsmodelle die Möglichkeit,zusätzliche Erträge zu generieren. Für ENVIRIA stellt der Launch von PeakHiveeinen wichtigen Schritt zum dezentralen Energieversorger dar."Kosten senken und zusätzliche Erträge generierenIn Kombination mit einer PV-Anlage erhöht die Produktwelt von PeakHiveentscheidend die Energieautarkie von Unternehmen und verschafft Ihnen soUnabhängigkeit von schwankenden Energiepreisen.Die Produkte von PeakHive entlasten Unternehmen dabei gleich auf zwei Arten:Einerseits werden durch Eigenverbrauchs- und Beschaffungsoptimierung dieEnergiekosten erheblich gesenkt. Gleichzeitig haben Unternehmen die Möglichkeit,im Rahmen von innovativen Vermietungsmodellen am Energiehandel teilzunehmen unddurch Erfolgsbeteiligungen zusätzliche Erträge zu generieren.Ein Meilenstein für die Zukunft der EnergieversorgungMit dem Launch von PeakHive treibt ENVIRIA die dezentrale Energieversorgungweiter voran und setzt damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, sich alsführender dezentraler Energieversorger zu etablieren. Die Verbindungerneuerbarer Energien, moderner Speichertechnologien und digitaler Vernetzungmacht die dezentrale Energieversorgung zur Schlüsseltechnologie derEnergiewende. Sie ist nachhaltiger, wirtschaftlicher und widerstandsfähiger alsdie traditionelle Energieversorgung durch zentrale Großkraftwerke.Besuchen Sie uns bei der E-worldMit PeakHive bietet ENVIRIA Unternehmen eine ganzheitliche Lösung für einenachhaltige, wirtschaftliche und zukunftssichere Energieversorgung. Besuchen Sieuns vom 11. bis 13. Februar auf der E-world (Halle 5, 5K108) und lassen Sie sichvon unseren Experten beraten, wie Sie mit PeakHive Ihr Unternehmen auf 100Prozent Grünstrom umstellen können.Pressekontakt:ENVIRIA Energy Holding GmbHAlexandra SiokouChief Marketing OfficerFerdinand-Happ-Str. 5360314 Frankfurt am MainTel.: +49 174 243 85 95eMail: mailto:alexandra.siokou@enviria.energyInternet: https://enviria.energy/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172721/5968278OTS: ENVIRIA Energy Holding GmbH