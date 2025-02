Morphosis Capital legt Fonds II mit einem zugesagten Kapital von über 100 Millionen Euro auf

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bucharest, Rumänien (ots/PRNewswire) - Morphosis Capital Partners BV, einWachstumskapitalfonds, gibt die Auflegung von Morphosis Capital Fund II, seinemzweiten Investmentfonds, mit einem zugesagten Kapital von über 100 MillionenEuro bekannt. Das ist doppelt so viel wie bei der ersten Zusage, die bei 50Millionen Euro lag. Dieser neue Fonds zielt darauf ab, das Wachstum von KMU inRumänien und der Region in Schlüsselsektoren wie Gesundheitswesen,B2B-Dienstleistungen, Konsumgüter und Einzelhandel sowie Nischenproduktion zuunterstützen."Aufbauend auf dem Erfolg unseres ersten Fonds, mit dem wir sechs strategischeAkquisitionen in wachstumsstarken Sektoren getätigt haben, stellt die Auflegungunseres zweiten Fonds einen entscheidenden Schritt in unserer Wachstumsstrategiedar. Mit dem doppelt so großen Morphosis Capital Fund II verfügen wir über dienotwendigen Ressourcen, um unternehmerische Unternehmen in Rumänien und derRegion weiter zu unterstützen. Indem wir sowohl organisches Wachstum als auchFusions- und Übernahmestrategien vorantreiben, werden wir Unternehmen dabeihelfen, schnell zu skalieren, ihr volles Potenzial zu entfalten und dielangfristige Entwicklung des unternehmerischen Ökosystems in ganz Mittel- undOsteuropa voranzutreiben. Der Erfolg unseres ersten Fonds, der durch einenVoll-Exit und zwei Teil-Exits eine IRR von über 30 % erzielte, bildet einesolide Grundlage für Fonds II. Während unser erster Fonds heranreift, sind wirzuversichtlich, weitere profitable Exit-Möglichkeiten zu identifizieren, dieunsere Position als vertrauenswürdiger Partner sowohl für unserePortfoliounternehmen als auch für unsere Investoren stärken werden, während wirunsere Mission fortsetzen, innovative Unternehmen durch den Fonds II zuidentifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten", sagte Andrei Gemeneanu,Managing Partner bei Morphosis Capital.Mit seinem zweiten Fonds will Morphosis Capital 9-10 Investitionen tätigen, diesich jeweils auf 10-15 Millionen Euro belaufen. Zum Vergleich: Der erste Fondsrealisierte 6 Investitionen mit einer Ticketgröße zwischen 5 und 10 MillionenEuro. Die Strategie des Fonds II wird sich in erster Linie auf Unternehmen inRumänien konzentrieren, aber auch auf andere Länder in der Region wie Bulgarien,Kroatien, Tschechien, Polen, die Slowakei und Slowenien. Der Fonds zielt aufUnternehmen mit einem EBITDA zwischen 1 und 5 Millionen Euro ab, wobei derErwerb von Mehrheitsbeteiligungen, entweder unabhängig oder zusammen mit