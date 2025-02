Relifa und F1SeedTech kündigen Partnerschaft zur Bereitstellung von F1-Hybrid-Cannabissamen für den deutschen Markt an

Veghel, Niederlande und Meerbusch, Deutschland (ots/PRNewswire) - Relifa, ein

neu gegründetes Saatgutunternehmen, das am 1. Januar 2025 gegründet wurde, hat

eine Vertriebspartnerschaft mit F1SeedTech, einem weltweit renommierten Züchter

von F1-Hybrid-Cannabissamen, geschlossen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab,

den deutschen Cannabismarkt zu revolutionieren, indem hochwertige Samen für

Heimanbauer ("Home Grower") und Social Clubs (Anbauvereinigungen) bereitgestellt

werden.



Relifa verfolgt das Ziel, sich im wettbewerbsintensiven Markt für Cannabissamen

durch kompromisslose Qualität zu etablieren. Mit einem klaren Fokus auf

Heimanbauer und Social Clubs bietet Relifa Saatgutpakete an, die in der Regel

drei Samen enthalten (für Social Clubs entsprechend der Nachfrage), erhältlich

über die E-Commerce-Plattform www.relifa.com (https://relifa.com/) . Das

Unternehmen richtet sich an Personen, die zuverlässige Anbaulösungen und

vertrauenswürdige Informationen für ihre individuellen Bedürfnisse suchen.







wachsende Interesse am Eigenanbau vorangetrieben wird. Branchenprognosen

schätzen, dass der Markt bis 2034 ein Volumen von 4,6 Milliarden US-Dollar

erreichen wird, mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von

17,2 % zwischen 2024 und 2034. Besonders der Home-Grow-Sektor erlebt einen

starken Aufschwung: 51 % der deutschen Erwachsenen stehen dem Eigenanbau von

Cannabis offen gegenüber und 7 % haben bereits Cannabissamen oder Stecklinge

gekauft. Relifa möchte diese steigende Nachfrage bedienen, indem es erstklassige

Genetik liefert und sich als vertrauenswürdige Marke in der Branche etabliert.



F1SeedTech, gegründet im Jahr 2019, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen

in der Züchtung von Cannabissamen. Mit Standorten in Oregon, den Niederlanden

und Spanien ist das Unternehmen bekannt für seinen professionellen Ansatz und

seine innovativen F1-Hybrid-Samen. F1SeedTech war das erste Unternehmen, dem

Sortenschutzrechte (Plant Breeders' Rights, PBR) für samenbasierte

F1-Hybrid-Sorten erteilt wurden - eine bedeutende Anerkennung für die

einzigartigen, einheitlichen und stabilen Eigenschaften seiner Samen. Weitere

Informationen zu den innovativen F1-Hybrid-Samen finden Sie unter

https://www.f1seedtech.com/ .



Bisher waren die Innovationen von F1SeedTech vor allem lizenzierten,

professionellen Produzenten vorbehalten. Die Partnerschaft mit Relifa eröffnet

nun auch deutschen Heimanbauern den Zugang zu diesen bahnbrechenden

F1-Hybrid-Samen, die unübertroffene Konsistenz, Qualität und Leistung bieten.



Die Cannabisbranche fordert zunehmend Transparenz und Zuverlässigkeit,

insbesondere in Bezug auf die Herkunft der Samen, Leistungsdaten und

Qualitätssicherung. Die Partnerschaft zwischen Relifa und F1SeedTech stellt sich

diesen Herausforderungen und setzt neue Maßstäbe für Exzellenz. Gemeinsam haben

sich beide Unternehmen zum Ziel gesetzt, Heimanbauern in Deutschland den Zugang

zur besten Genetik der Branche zu ermöglichen.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2616691/SeedTech_Logo.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2616692/Relifa_Logo.jpg



Kontakt:



F1SeedTech B.V.



Maikel de Bresser



mailto:maikel@F1seedtech.com



Relifa GmbH



Artur Steinke



mailto:a.steinke@dopiopharm.de



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/relifa-u

nd-f1seedtech-kundigen-partnerschaft-zur-bereitstellung-von-f1-hybrid-cannabissa

men-fur-den-deutschen-markt-an-302372690.html



Pressekontakt:



+31651402726



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178631/5968286

OTS: F1SeedTech B.V.; Relifa GmbH







