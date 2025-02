JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,20 Franken belassen. Der österreichische Halbleiterhersteller habe mit seinem Schlussquartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege allerdings etwas unter den Konsensschätzungen. Er verwies zudem darauf, dass AMS-Osram die eigenen Zahlen nicht so stark beeinflusst sieht durch Lagerkorrekturen bei Chips für die Autoindustrie wie einige Wettbewerber./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 07:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,12 % und einem Kurs von 8,55EUR auf Tradegate (11. Februar 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.



