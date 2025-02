Dirk Heß verstärkt Geschäftsführung bei ETP-Anbieter nxtAssets

Die nxtAssets GmbH ist ein Emittent besicherter ETPs (Exchange Traded Products) auf Kryptowerte. Heß übernimmt als weiterer Geschäftsführer gemeinsam mit Geschäftsführerin Vera Claas die strategische Leitung. Sein Ziel ist es, die Produktpalette im Bereich der Krypto-ETPs sowie die Position des neu gegründeten Unternehmens im Markt auszubauen.



Dirk Heß bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei Emittenten für Finanzprodukte mit. Seit 2012 war er unter anderem Co-Leiter des europäischen Warrants- und Zertifikatevertriebs bei der Citigroup. Zuvor war er Executive Director bei Goldman Sachs.



„nxtAssets entwickelt hochqualitative und sichere Anlagelösungen in der innovativen Anlageklasse der Krypto-Assets“, erklärt Dirk Heß. „Die hohen Qualitäts- und Produktstandards sowie die starken Gründer und Partner von nxtAssets haben mich überzeugt, Teil des Teams zu werden.“



„Mit Dirk Heß haben wir einen erfahrenen Experten für Finanzprodukte gewonnen, der die Bedürfnisse von privaten sowie institutionellen Anlegern und Vertriebspartnern gleichermaßen versteht“, ergänzt Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets.



Über nxtAssets



nxtAssets ist ein neuer Emittent für besicherte Krypto-ETPs (Exchange Traded Products), gegründet von einem Kreis namhafter Unternehmen aus dem europäischen Finanzsektor. Ziel des Emittenten ist es, den Handel mit digitalen Währungen über ETPs so einfach und sicher zu gestalten, wie den Handel klassischer Wertpapiere. Alle ETPs von nxtAssets sind physisch besichert und werden in sicheren Cold Wallets in Deutschland verwahrt.



Das Unternehmen vereint höchste Sicherheitsstandards mit innovativen Investmentlösungen und richtet sich an private, professionelle und institutionelle Anleger. Weitere Details zu den Produkten und dem Unternehmen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.