Spotify-Gründer verkaufen Aktien im großen Stil – was ist da los?

CEO Daniel Ek meldete am 2. Februar den Verkauf von Aktien im Wert von 37 Millionen US-Dollar über JPMorgan Chase an. Martin Lorentzon trennte sich bereits im November von Anteilen im Wert von fast 400 Millionen US-Dollar über Goldman Sachs. Trotz dieser Verkäufe halten die beiden weiterhin etwa 16 Prozent der Unternehmensanteile, die laut Bloomberg Billionaires Index den Großteil ihres gemeinsamen Vermögens von 22 Milliarden US-Dollar ausmachen.

Daniel Ek und Martin Lorentzon verlagern zunehmend Kapital in neue Geschäftsbereiche außerhalb des Unternehmens. Laut Daten, die Bloomberg aus offiziellen Dokumenten zusammenstellte, haben die beiden Unternehmer seit 2019 nie mehr Spotify-Aktien in einem Jahr abgestoßen. Sie reduzierten ihre Beteiligung über US-Banken, indem sie mehr als 2,5 Millionen Aktien des schwedischen Unternehmens veräußerten. In den vergangenen Wochen setzten sie ihre Verkäufe fort.

Aktienrallye treibt Vermögen der Gründer nach oben

Die Aktie von Spotify, die in New York notiert ist, hat sich in drei Jahren mehr als vervierfacht im Wert:

Damit übertraf das Unternehmen die Performance des S&P 500 um fast das Neunfache. Hintergrund des Anstiegs ist die Erholung von einer Wachstumsschwäche sowie den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie.

Am Montag markierte die Aktie ein Rekordhoch, nachdem Spotify im vierten Quartal ein stärker als erwartetes Abonnentenwachstum vermeldet hatte. Seit Anfang 2022 hat sich das Nettovermögen von Ek und Lorentzon um über 10 Milliarden US-Dollar erhöht, was laut Bloomberg größtenteils auf die starke Kursentwicklung der Spotify-Aktie zurückzuführen ist.

Investitionen in künstliche Intelligenz und Gesundheitssektor

Während Ek weiterhin als CEO an der Spitze von Spotify steht, investiere er verstärkt in andere Bereiche. Er verfolge das Ziel, rund eine Milliarde US-Dollar seines Vermögens in europäische Start-ups zu stecken. Besonders interessiert sei er an Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz und Klimaschutz setzen.

Im vergangenen Jahr engagierten sich Ek und Lorentzon finanziell in einem schwedischen Gesundheits-Start-up. Lorentzon unterstützte zudem eine 260-Millionen-US-Dollar-Finanzierungsrunde für Neko Health, ein Unternehmen für Körperscans, das Ek bereits 2018 mitbegründete.

Verkäufe von Top-Managern setzen sich fort

Ek kündigte an, im Jahr 2024 rund 1,1 Millionen Aktien von Spotify zu veräußern – ein Wert, der in etwa dem Vorjahresvolumen entspricht. Lorentzon hatte seit 2021 keine Aktien mehr verkauft, bevor er sich 2023 von 1,5 Millionen Anteilen trennte.

Auch andere Führungskräfte reduzierten zuletzt ihre Beteiligungen. Die Co-CEOs Alex Norström und Gustav Söderström beantragten am 7. Februar den Verkauf von Aktien im Wert von 40,2 Millionen US-Dollar. Trotz der Verkäufe bleibt Spotify ein dominanter Akteur im Streaming-Markt.

