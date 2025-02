Spitzentreffen zur Zukunft der sächsischen VW-Standorte

DRESDEN (dpa-AFX) - Im Ringen um die Zukunft der sächsischen Volkswagen -Werke treffen sich Spitzen der Landesregierung mit Konzernchef Oliver Blume. Das vertrauliche Treffen sei am Dienstagnachmittag in Dresden geplant, informierte die Staatskanzlei auf Anfrage. Darüber hatten zuvor "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsische Zeitung" berichtet. Den Angaben nach werden daran Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) teilnehmen.

Volkswagen hat mit Absatzproblemen zu kämpfen. Deswegen will das Unternehmen bundesweit 35.000 Jobs abbauen. Betroffen sind auch die Standorte in Sachsen. So soll die Produktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden auslaufen und die Fertigung im Fahrzeugwerk in Zwickau auf zwei Audi-Modelle beschränkt werden. Bisher werden dort auch ID-Modelle sowie der Cupra Born gefertigt. Die Autofabrik galt bisher als Leitwerk für den Umstieg auf die Elektromobilität./hum/DP/tih