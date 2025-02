Nachfrage nach Bio wächst stärker als Anbaufläche

(In der am 9. Februar gesendeten Meldung wurde im 3. Absatz ein Satz gestrichen, denn die Naturkosmetikmesse Vivaness wurde in die Biofach integriert.)

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland greifen zunehmend zu Bio-Lebensmitteln. "Wir steuern tatsächlich auch im vergangenen Jahr wieder auf einen Rekordumsatz zu", sagte die Vorsitzende des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Tina Andres.