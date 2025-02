DHL-Tochter nimmt erste anbieterneutrale Paketautomaten in Betrieb Beim Abholen und Versenden von Paketen können Verbraucher in Deutschland künftig verstärkt auf weiße Automaten zurückgreifen, in denen Sendungen unterschiedlicher Paketfirmen liegen. Bislang ist das Segment von gelben "Packstationen" dominiert, die …