AKTIE IM FOKUS Deutsche Börse vor Jahreszahlen am Abend mit weiterem Rekord Die Aktien der Deutschen Börse haben am Dienstag vor der Bekanntgabe der Jahreszahlen am Abend ihren jüngsten Rekordlauf fortgesetzt. Der Kurs kletterte am späten Vormittag im Xetra-Handel um gut ein Prozent auf 243,40 Euro. Damit lag der Wert im …