Entwurf für Auskunftspflicht von Bundesbehörden gegenüber Medien

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbehörden sollen per Gesetz verpflichtet werden, Journalisten Auskunft zu geben - das sieht ein Entwurf von Medienstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vor. Der Referentenentwurf wird wegen der anstehenden Bundestagswahl aber keine Auswirkung mehr haben. Das Papier muss zunächst in die Ressortabstimmung der Regierung, bevor das Kabinett einen Gesetzentwurf vorlegen könnte. Roth will nun damit zumindest einen Impuls in Richtung künftige Regierung geben.

Schon seit Jahren wird über Gesetz diskutiert