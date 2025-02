Le spécialiste allemand du bois composite Naturinform renforce son équipe export avec deux experts chevronnés (FOTO)

Redwitz a.d. Rodach (ots) - Naturinform, spécialiste allemand du bois composite

(Wood-Polymer-Composite), accélère son développement à l'international en

renforçant sa présence sur les marchés étrangers. Pour piloter l'expansion

stratégique de ses activités export, l'entreprise mise sur un expert chevronné

du secteur avec l'arrivée de Edward Robinson au poste de Director International

Business Development. Ce Britannique d'origine possède près de 20 ans

d'expérience dans l'industrie européenne des composites, notamment chez

UPM-Profi, où il a occupé une fonction similaire.



" Nos profils en bois composite durables suscitent un intérêt grandissant à

l'international. L'engouement observé en janvier lors du salon mondial BAU,

notamment auprès des visiteurs internationaux, confirme le fort potentiel de nos

solutions sur les marchés étrangers. Avec l'arrivée d'Edward Robinson, nous nous

dotons d'un expert de premier plan pour accélérer notre développement export ",

déclare Horst Walther, associé-gérant de Naturinform.





Depuis le 15 janvier 2025, Yves Houbrechts a rejoint l'équipe d'Edward Robinsonen tant que Salesmanager pour les Pays-Bas et la Belgique. Lui aussi disposed'une expertise dans la vente de matériaux composites et contribuera activementau renforcement de la présence de Naturinform sur ces marchés. Il reporteradirectement à Robinson.L'internationalisation est au coeur de la stratégie de croissance deNaturinform. La directrice générale Pia Hobeck explique : " En intégrant lesproduits UPM et en enrichissant notre gamme de lames co-extrudées, nous posonsles bases d'un développement international durable et ouvrons la voie à denouvelles opportunités commerciales ".Grâce à son équipe élargie et à son orientation résolue vers l'export,Naturinform se positionne idéalement pour imposer de nouvelles références sur lemarché mondial du bois composite.Contact:PR I KOMMUNIKATIONmailto:info@heinrich-renz.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/176682/5968369OTS: Naturinform GmbH