Deutscher WPC-Spezialist Naturinform holt erfahrenen Export-Director und -Manager an Bord (FOTO)

Redwitz a.d. Rodach (ots) - Der deutsche WPC-Spezialist (Wood-Polymer-Composite)

Naturinform verstärkt sein internationales Geschäft und baut seine Marktpräsenz

weiter aus. Mit Edward Robinson als Director International Business Development

setzt das Unternehmen auf einen erfahrenen Branchenexperten, um das

Exportgeschäft strategisch stärker voranzutreiben. Der gebürtige Engländer

bringt fast 20 Jahre Erfahrung in der europäischen Verbundwerkstoffindustrie

mit, zuletzt in derselben, leitenden Funktion bei UPM-Profi.



"Unsere nachhaltigen Holzverbundwerkstoff-Profile erfreuen sich weltweit

steigender Nachfrage. Das große Interesse, das wir im Januar auf der

Weltleitmesse BAU von internationalen Besuchern erlebt haben, bestätigt uns,

dass für uns erhebliches Potenzial im globalen Markt besteht. Mit Edward

Robinson haben wir einen ausgewiesenen Experten gewonnen, der uns dabei

unterstützen wird, unsere Exportaktivitäten weiter auszubauen," erklärt Horst

Walther, geschäftsführender Gesellschafter von Naturinform.





Zusätzlich verstärkt Yves Houbrechts seit Januar als Salesmanager für dieNiederlande und Belgien das Team von Edward Robinson. Auch Houbrechts verfügtüber umfassende Erfahrung im Vertrieb von Verbundwerkstoffen und wird maßgeblichdazu beitragen, die Präsenz von Naturinform in diesen Märkten zu stärken. Erberichtet direkt an Robinson.Horst Walther sieht in der Internationalisierung eine Schlüsselstrategie für daszukünftige Wachstum des Unternehmens: "Durch die Integration von UPM-Produktenund den Ausbau unserer eigenen Produktreihe für Co-extrudierte Dielen schaffenwir die Basis, um unsere Position im internationalen Markt nachhaltig zufestigen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen."Pia Hobeck, Geschäftsführerin von Naturinform, unterstreicht die Bedeutung vonInnovation, Produktvielfalt und Nachhaltigkeit für die Unternehmensstrategie:"Wir bleiben unserer Vision treu, als führender Anbieter von WPC-Lösungen mitumweltfreundlichen und vielseitigen Produkten Impulse auch in den ausländischenMärkten zu setzen und damit langfristig erfolgreich zu wachsen."Mit diesem Team und der konsequenten Ausrichtung auf den Export sieht sichNaturinform bestens gerüstet, um auch international neue Maßstäbe in derWPC-Branche zu setzen.Informationen unter http://www.naturinform.dePressekontakt:PR I KOMMUNIKATIONmailto:shr@heinrich-renz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/176682/5968372OTS: Naturinform GmbH