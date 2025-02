Duitse WPC-specialist Naturinform haalt ervaren exportdirecteur en -manager aan boord (FOTO)

Redwitz a.d. Rodach (ots) - De Duitse WPC-specialist (Wood-Polymer-Composite)

Naturinform versterkt zijn internationale business en breidt zijn aanwezigheid

op de markt verder uit. Met Edward Robinson als Director International Business

Development koestert het bedrijf hoge verwachtingen van een ervaren expert in de

branche, om strategisch meer vaart te zetten achter de exporthandel. De in

Engeland geboren Robinson brengt bijna 20 jaar ervaring in de Europese

composietindustrie mee. Hij bekleedde als laatste dezelfde leidinggevende

functie bij UPM-Profi.



"Naar onze duurzame profielen van houten composietmateriaal is over de hele

wereld steeds meer vraag. De grote belangstelling die we in januari tijdens de

toonaangevende vakbeurs BAU van internationale bezoekers hebben ervaren,

bevestigt dat er voor ons aanzienlijk potentieel op de wereldwijde markt

bestaat. Met Edward Robinson hebben we een erkend expert gekregen die ons zal

helpen onze exportactiviteiten verder uit te breiden," legt Horst Walther,

beherend vennoot van Naturinform uit.







Nederland en België het team van Edward Robinson. Ook Houbrechts heeft

uitgebreide ervaring op het gebied van de verkoop van composietmaterialen en zal

een belangrijke bijdrage leveren om de aanwezigheid van Naturinform op deze

markten te versterken.



Horst Walther ziet in de internationalisering een sleutelstrategie voor de

toekomstige groei van het bedrijf: "Door de integratie van UPM-producten en de

uitbreiding van onze eigen productreeks voor geco-extrudeerde planken, leggen we

de basis om onze positie op de internationale markt permanent te verstevigen en

nieuwe businessmogelijkheden te creëren."



Managing Director Pia Hobeck onderstreept de betekenis van innovatie,

productdiversiteit en duurzaamheid voor de bedrijfsstrategie: "We blijven onze

visie trouw, om als toonaangevend aanbieder van WPC-oplossingen met

milieuvriendelijke en veelzijdige producten ook impulsen aan de buitenlandse

markten te geven en daarmee langdurig succesvol te groeien."



Contact:



PR I KOMMUNIKATION

mailto:info@heinrich-renz.de



Extra content: http://presseportal.de/pm/176682/5968374

OTS: Naturinform GmbH







