Merck KGaA versuchen Erholung - Übernahmepläne in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Merck KGaA haben sich am Dienstag nach schwachem Start gefangen. Im frühen Handel waren die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns mit 133,90 Euro auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2021 gesackt. Zuletzt kosteten sie mit 135,45 Euro aber etwas mehr als tags zuvor.

Merck KGaA befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Springworks Therapeutics über eine Übernahme des US-Krebsspezialisten. Der Darmstädter Konzern hatte am Montagabend entsprechende Medienberichte bestätigt. Bei Springworks Therapeutics hatte die Aussicht auf eine Übernahme an der Nasdaq für einen Kurssprung um gut ein Drittel gesorgt.