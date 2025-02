Die Seals Group zeigt, wie Sie als Energieversorger Ihre Vertriebsziele erreichen und Ihre Kunden begeistern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oldenburg (ots) - Immer mehr Energieversorger sehen sich angesichts des rasantenWandels im Energiemarkt mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Marktstellungzu behaupten. Mit der Seals Group GmbH haben es sich Aaron Brück und PhilippBoros zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen gezielt dabei zu unterstützen, ihreWettbewerbsfähigkeit auf dem schnelllebigen Markt zu sichern. Wie das gelingt,erfahren Sie hier.Der Energiemarkt steht vor enormen Herausforderungen. Energieversorger sindheute mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert, die den Erfolg und dieZukunftsfähigkeit ihres Geschäftsmodells direkt beeinflussen. SteigendeEnergiepreise, die Notwendigkeit zur Integration erneuerbarer Energien undtechnologische Entwicklungen machen die Branche sowohl komplex als auchunberechenbar. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen einer immer anspruchsvollerenKundschaft gegenüber: Verbraucher erwarten nicht nur transparente Preise,sondern auch maßgeschneiderte Angebote, innovative Lösungen im BereichNachhaltigkeit und schnelle Reaktionszeiten. In einem solchen Umfeld wird eszunehmend zur Herausforderung, sich erfolgreich vom Wettbewerb abzuheben und dieeigenen Vertriebsziele zu erreichen. "Viele Energieversorger tun sich schwer,ihre Vertriebsstrategien effektiv anzupassen", erklärt Aaron Brück, dergemeinsam mit Philipp Boros die Seals Group GmbH gegründet hat. "Zwar weiß dieBranche, dass ein Umdenken notwendig ist, doch in den meisten Fällen fehlenkonkrete Handlungsansätze, um den Wandel aktiv umzusetzen.""Das ist ein ernstes Problem, denn gerade jetzt wäre es entscheidend, dieHerausforderungen zeitnah anzugehen", fährt Philipp Boros fort."Energieversorger müssen gezielt Lösungen entwickeln, um ihre Vertriebsziele zuerreichen, ihre Kunden zu begeistern und ihre Position zu sichern." Die SealsGroup versteht sich als Bindeglied zwischen Energieversorgern und Endkunden. Mitmaßgeschneiderten Vertriebsstrategien unterstützt das UnternehmenVertriebsleiter von Energieversorgern und Stadtwerken dabei, ihreVertriebsaktivitäten zu optimieren und ihre Ziele zu erreichen. Auf diese Weisemöchten Aaron Brück und Philipp Boros die Trendwende in der Energiewirtschaftbegleiten. Wie Energieversorger ihre Vertriebsziele erreichen und ihre Kunden imVerkaufsgespräch begeistern können, veranschaulichen Aaron Brück und PhilippBoros anhand der folgenden acht Schritte.Schritt 1: Die VorlageEin erfolgreiches Verkaufsgespräch beginnt mit einer guten Vorlage, die demKunden von Beginn an ein gutes Gefühl vermittelt. Ein lockeres Gespräch ist in