Marcel Scholz kennt die richtige Strategie für ein profitables Zweitgeschäft (FOTO)

Potsdam (ots) - Mit geringem Aufwand hohe Provisionen erzielen - im Vertriebdigitaler Dienstleistungen ist das möglich. Damit der Einstieg leicht gelingt,hat Marcel Scholz ein Coaching entwickelt, das sich an alle wendet, die eineinträgliches Zweiteinkommen aufbauen möchten. Hier erfahren Sie, wie dasCoaching-Programm für Remote-Tele-Sales aufgebaut ist und welche Erfolge damitmöglich sind.Immer mehr Angestellte sind an einer Nebentätigkeit interessiert, mit der sieihre finanzielle Situation nachhaltig verbessern können. Das Problem istallerdings, dass der zeitliche Aufwand nicht allzu hoch ausfallen darf undniemand am Nachmittag von einem Büro ins nächste fahren möchte. Wenn es umFlexibilität in allen Bereichen geht, bieten sich natürlich dieRemote-Tele-Sales an, die sich bequem von zu Hause aus erledigen lassen undzeitlich anpassungsfähig sind. Viele winken bei dem Begriff aber müde ab, weilsie glauben, dass sie dabei Mobilfunkverträge, Kreditkarten oderZeitschriftenabonnements verkaufen müssen. "Tatsächlich wissen die meisten garnicht, dass Verkaufsgespräche auch im Premiumsektor häufig über das Telefon oderVideo-Calls abgewickelt werden", sagt Vertriebscoach Marcel Scholz. "Dadurchentgehen ihnen die hohen Provisionen, die in diesem Bereich gezahlt werden. Dazukommt, dass es beim Verkauf digitaler Dienstleistungen nicht um Kaltakquise,sondern um potenzielle Kunden geht, die ihr grundsätzliches Interesse bereitssignalisiert haben.""Klar sollte allerdings sein, dass mit der Höhe der Provisionen auch dieAnforderungen steigen. Die Auftraggeber erwarten Fähigkeiten, die ihrenhochpreisigen Angeboten entsprechen. Daher ist eine solide Ausbildung dringendzu empfehlen", fügt der Vertriebsexperte hinzu. Mit seinem Coaching-Programm fürRemote-Tele-Sales bietet Marcel Scholz eine solche Ausbildung an und wendet sichdamit an Erwachsene jeglichen Alters, die Lernbereitschaft und Engagementmitbringen. Die Schulung ist speziell auf den Verkauf digitaler Dienstleistungenvon Beratern, Coaches und Agenturen ausgerichtet, eignet sich für dennebenberuflichen Einstieg und kann ohne Vorkenntnisse absolviert werden. Mitseiner langjährigen Erfahrung im Vertrieb, die auch die Entwicklung eigenerVertriebsstrategien umfasst, zeigt Marcel Scholz den Teilnehmern seinesCoachings, wie sie sich im Premiumbereich etablieren und langfristig hoheProvisionen erzielen.Fähigkeiten und Verdienst: Marcel Scholz erklärt, was den Verkauf digitalerDienstleistungen ausmacht