EU strebt Führungsrolle in Sachen Künstlicher Intelligenz an

In ihrer Rede betonte sie, dass Europa eine Vorreiterrolle in der KI-Entwicklung einnehmen müsse und kündigte umfangreiche Investitionen an. "Bei diesem Gipfel geht es um Taten, und genau das brauchen wir jetzt", sagte von der Leyen.

Europa soll führender KI-Standort werden

Von der Leyen widersprach der oft geäußerten Ansicht, dass Europa im globalen KI-Wettlauf hinter den Vereinigten Staaten und China zurückliege.

Das KI-Rennen ist noch lange nicht vorbei. Wir stehen erst am Anfang. Die Grenze verschiebt sich ständig. Die globale Führung ist noch zu haben.

Statt anderen Regionen nachzueifern, solle sich Europa auf seine eigenen Stärken besinnen. "Wir sollten in das investieren, was wir am besten können, und hier in Europa unsere eigenen Stärken aufbauen", sagte sie. Die europäische KI basiere auf wissenschaftlicher Exzellenz und technologischer Innovation und nehme zunehmend an Fahrt auf.

Ein zentrales Element der europäischen KI-Strategie sei der Zugang zu Hochleistungsrechnern. "Europa verfügt über einige der schnellsten öffentlichen Supercomputer der Welt. Wir stellen sie jetzt unseren besten Start-ups und Wissenschaftlern zur Verfügung, damit sie die KI entwickeln können, die wir brauchen", erklärte von der Leyen.

KI-Gigafactory nach Vorbild des CERN

Die EU will eine KI-Gigafactory schaffen, die nach dem Modell des CERN in Genf organisiert ist. "Das CERN hat den größten Teilchenbeschleuniger der Welt und ermöglicht es den besten und klügsten Köpfen, zusammenzuarbeiten. Dasselbe wollen wir in der KI erreichen", sagte die EU-Kommissionspräsidentin.

Zugleich betonte sie die Bedeutung von Wettbewerb, Zusammenarbeit und Vertrauen in die Technologie.

KI braucht Wettbewerb, aber KI braucht auch Zusammenarbeit. Und KI braucht das Vertrauen der Menschen und muss sicher sein.

Investitionen in Milliardenhöhe geplant

Um den europäischen KI-Sektor zu stärken, will die EU 200 Milliarden Euro (206,38 Milliarden US-Dollar) für KI-Investitionen mobilisieren. Dabei gehe es nicht nur um technologische Fortschritte, sondern auch um den breiten gesellschaftlichen Nutzen.

KI kann ein Geschenk an die Menschheit sein, aber wir müssen dafür sorgen, dass ihre Vorteile weit verbreitet sind und dass sie allen zugänglich sind.

Von der Leyen kündigte zudem an, Bürokratie abzubauen, um den Zugang zu KI-Forschung und -Entwicklung zu erleichtern.

Ich weiß, dass wir es einfacher machen müssen, und das werden wir auch.

Zum Abschluss ihrer Rede unterstrich sie die europäische Vision für eine ethische und integrative KI-Entwicklung:

Wir wollen eine KI, bei der alle zusammenarbeiten und alle davon profitieren. Das ist unser Weg. Das ist unser europäischer Weg.

Zu günstig, um wahr zu sein? – 5 Value-Kracher für 2025!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion