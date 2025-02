Wie die MAXprom GmbH Quereinsteiger zu Top-Verkäufern ausbildet (FOTO)

Karlstein am Main (ots) - Schlechtes Arbeitsklima und unzureichende Bezahlung:

Eine Umfrage von Indeed zeigt, dass nur jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland

gerne zur Arbeit geht. Alternativen sind rar - wer aktiv sucht, findet sie aber

nicht selten im Vertrieb. Wie die MAXprom GmbH in diesem Kontext den Weg raus

aus der Perspektivlosigkeit ebnet und selbst Quereinsteigern ein erfülltes

Berufsleben bietet, erfahren Sie hier.



Nur wenige Arbeitnehmer in Deutschland starten morgens gerne in den Arbeitstag -

die Gründe dafür sind vielseitig: Oft liegt es an einer belastenden

Arbeitsatmosphäre, fehlender Anerkennung oder einer Bezahlung, die kaum den

Lebensunterhalt deckt. Nicht selten resignieren Betroffene in dieser Situation,

weil sie schlichtweg nicht mehr daran glauben, eine berufliche Veränderung sei

für sie erreichbar. Dabei ist es gerade dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das die

allermeisten von ihnen davon abhält, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und

aktiv nach besseren Optionen zu suchen. "Wer nicht schleunigst etwas daran

ändert, wird auf Dauer nicht nur unglücklich, sondern riskiert, für immer weit

hinter seinen Erwartungen an sich selbst zurückzubleiben - und das, obwohl

eigentlich eine Menge Potenzial vorhanden wäre", mahnt Klaus Brehm, Mitgründer

der MAXprom GmbH.







etwas Besserem zu suchen - die besten Verkäufer sind oftmals ausgerechnet

Quereinsteiger, die mit frischer Motivation und echter Kommunikationsfreude an

die Sache herangehen", ergänzt Steffen König, ebenfalls Geschäftsführer der

MAXprom GmbH. Gemeinsam haben die beiden Unternehmer eine Vertriebsagentur

aufgebaut, die gezielt Menschen ohne Vertriebserfahrung zu Top-Verkäufern

ausbildet. Ihr Konzept basiert auf einer strukturierten Einarbeitungsphase,

praxisnahem Training und einer engen Begleitung, um neuen Mitarbeitern den

Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Bereits zahlreiche Quereinsteiger

konnten so eine erfolgreiche Karriere im Vertrieb starten. Neben der fachlichen

Expertise setzen Klaus Brehm und Steffen König dabei auf ein wertschätzendes

Arbeitsumfeld, maximale Transparenz und lückenlose Förderung.



So bildet die MAXprom GmbH Quereinsteiger aus - und verschafft ihnen eine solide

Basis für maximalen Verkaufserfolg



Damit Quereinsteiger im Vertrieb erfolgreich durchstarten können, setzt die

MAXprom GmbH auf ein bewährtes Einarbeitungskonzept: Grundsätzlich beginnt es

mit einer zweitägigen theoretischen Schulung, bei der den neuen Mitarbeitern

grundlegendes Produktwissen und erste Vertriebstechniken vermittelt werden. Im

Anschluss folgt eine etwa zweiwöchige praktische Ausbildung, bei der die





