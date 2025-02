Der Weg aus dem Hamsterrad - Josef Zauner von Digital Blocks erklärt, wie Geschäftsführer im Handwerk die Kontrolle zurückgewinnen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Handwerksbranche hat in SachenDigitalisierung immer noch großen Nachholbedarf. Aus diesem Grund hat sich JosefZauner mit seiner digitalen Unternehmensberatung Digital Blocks daraufspezialisiert, Handwerksbetriebe fit für die Zukunft zu machen. WieGeschäftsführer im Handwerk die Kontrolle zurückgewinnen, erfahren Sie hier.Die meisten Geschäftsführer im Handwerk kämpfen tagtäglich mit denselbenProblemen, die ihnen nicht nur eine Menge Zeit rauben, sondern auch ihrArbeitspensum in die Höhe treiben. Die große Verantwortung und der ständigeDruck lasten schwer auf ihren Schultern. So ist es keine Seltenheit, dass vieleGeschäftsführer bis zu 80 Stunden pro Woche arbeiten. Als Dreh- und Angelpunktfür alle Unternehmensangelegenheiten sind sie zudem die erste Person, an diealle Probleme herangetragen werden. Sobald sie morgens im Betrieb eintreffen,warten ihre Mitarbeiter bereits darauf, dass sie Entscheidungen treffen oderProbleme lösen. So befinden sie sich ständig in einer Art "Brandlöschmodus" -ein Zustand, der nicht mehr nur auf Ausnahmesituationen beschränkt bleibt,sondern längst zur Normalität geworden ist. "Das Problem: Wenn diese Umständenicht angegangen werden, riskieren Geschäftsführer nicht nur den Fortbestandihres Unternehmens, sondern auch ihre physische und psychische Gesundheit",erklärt Josef Zauner, Geschäftsführer von Digital Blocks."Entsprechend wichtig ist es, dass sie lernen, wie man die Chancen undPotenziale der heutigen Zeit nutzt, um nicht im Alltagstrott gefangen zubleiben", ergänzt er. "Die Lösung liegt in der Digitalisierung - eineHerausforderung, die Handwerksunternehmen besser früher als später angehensollten." Genau dabei unterstützt Josef Zauner gemeinsam mit seinem Team vonDigital Blocks Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Gewerbe und Produktion.Zusätzlich helfen sie ihren Kunden dabei, über die sozialen Medien qualifizierteFachkräfte zu gewinnen. Mit seiner umfassenden Expertise im BereichDigitalisierung und Unternehmensführung begleitet Josef Zauner sie auf dem Wegzur Prozessautomatisierung - und ermöglicht es Geschäftsführern so, sich wiederstärker auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Ziel ist es, Unternehmerkontinuierlich in allen Aspekten der Betriebsführung zu unterstützen, um einenganzheitlichen Ansatz in der Unternehmensberatung zu gewährleisten. Dies führtzu einer gesteigerten Effizienz, eingesparten Ressourcen und einer sicherenPositionierung für die Zukunft.Wege zu weniger Stress und mehr Freiheit"Für viele Geschäftsführer im Handwerk bleibt durch die täglichen Belastungenkaum Raum für ein Privatleben", sagt Josef Zauner. "Ihr Fokus liegt fast