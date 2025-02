Trading als Beruf der Zukunft - Smart Trading Gains verrät, warum immer mehr Menschen auf den Finanzmarkt setzen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Graz (ots) - Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit zieht immer mehrMenschen an die Börse - und die Anbieter von Trading-Ausbildungen können sichvor Anfragen kaum retten. Doch warum geht der Trend in Richtung Trading und istdas Geschäft am Finanzmarkt nicht auch mit enormen Risiken verbunden?Die wirtschaftliche Lage ist alles andere als rosig, und ein Blick auf diegeopolitische Situation zeigt, dass eine positive Entwicklung nicht abzusehenist. Viele Angestellte fürchten inzwischen um ihre Jobs, sind beunruhigt, weilsich ein Riss durch die Gesellschaft auftut, und müssen sich auf neuegesetzliche Regelungen einstellen, von denen niemand weiß, ob sie Bestand haben.Die Folge ist eine tiefe Verunsicherung, die dazu führt, dass sich vieleGedanken um ihre finanzielle Zukunft machen. Es geht mindestens darum, sich einzweites Standbein aufzubauen - und die Börse scheint da ein geeigneter Weg zusein. Ist es aber wirklich eine gute Idee, dem Trend zum Trading zu folgen?"Trading bietet ausgezeichnete Chancen auf einen langfristig hohen Verdienst,wobei die Einstiegshürden ausgesprochen niedrig sind", sagt Thomas Wabnig,Geschäftsführer von Smart Trading Gains. "Den meisten ist zudem durchausbewusst, dass sie eine solide Ausbildung benötigen. Doch gerade da wird dergegenwärtige Hype zum Problem, weil bei einer hohen Nachfrage auch unseriöseAnbieter auf den Markt drängen. Das Risiko liegt also nicht so sehr im Beruf desTraders, sondern in einem ungenügenden Training.""Ich kann nur jedem empfehlen, sich den Trading-Coach und sein Angebot sehrgenau anzusehen. Dabei gilt, dass ein erfolgreicher Trader nicht automatisch einguter Lehrer ist und dass Programme, die sich vor allem auf Videos stützen undkaum persönliche Gespräche bieten, selten zum Ziel führen", fügt Thomas Wabnighinzu. Der Trading-Experte hat mit Smart Trading Gains ein Ausbildungsprogrammentwickelt, das Einsteigern das Handwerk des Tradings umfassend vermittelt. DieKurse des zertifizierten Trading-Ausbildungszentrums aus Graz/Österreich setzenauf eine intensive Betreuung, die Marktverständnis und bewährte Strategien inden Mittelpunkt rückt. Warum Trading ein Beruf der Zukunft ist und wieso dasGanze auch ohne eigenes Kapital funktioniert, verrät Thomas Wabnig im Folgenden.Trading ist mehr als ein HypeWenn es um den Beruf des Traders geht, haben wir es gerade mit einemaußergewöhnlich großen Interesse zu tun. Das liegt zum einen daran, dass dieFrage der finanziellen Unabhängigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Krisenbesonders drängend wird, während zum anderen zahlreiche Influencer einenregelrechten Hype um das Trading entfachen und dabei in vielen den Wunsch