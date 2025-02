US-Versicherer Travelers rechnet für Kalifornien-Brände mit Milliardenschäden

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Versicherer Travelers geht für die Waldbrände in Kalifornien im Januar von einem Schadenbetrag in Milliardenhöhe aus. Gemäß einer vorläufigen Schätzung dürften sich die Katastrophenschäden aus den Bränden auf 1,7 Milliarden US-Dollar (1,65 Mrd Euro) vor Steuern belaufen, teilte der Konzern am Dienstag in New York mit. Nach Steuern dürften immer noch 1,3 Milliarden Dollar als Belastung übrig bleiben. Die Schätzung beinhalte sowohl Personen- als auch gewerbliche Schäden. Die Travelers-Aktie lag im vorbörslichen US-Handel zuletzt leicht im Plus. Im Gesamtjahr 2024 hatte Travelers den Gewinn auf 5 Milliarden Dollar gesteigert./men/ngu/mis