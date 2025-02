Ein Standort für alle Pakete? DHL-Tochter startet Automaten

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) - Wer sein Paket am Automaten abholen will, der hat es künftig mancherorts etwas einfacher. Denn egal, welche Paketfirma die Sendung transportiert - sie könnte immer im selben Automaten landen. Man muss zum Abholen also nicht mehr zu unterschiedlichen Paketshops oder Automaten gehen - je nachdem, von welcher Paketfirma die Sendung kommt.

Die DHL-Tochter DeinFach nahm in Köln, Bonn und Berlin ihre ersten weißen Automaten in Betrieb, in denen nicht nur DHL-Pakete lagern, sondern bald auch Sendungen anderer Dienstleister. Das ist bei den gelben DHL-"Packstationen" nicht der Fall, die sind nur für DHL-Pakete reserviert. DeinFach hat ambitionierte Pläne: Zum Jahresende sollen mindestens 1.000 Automaten installiert sein. Die Firma hieß ursprünglich OneStopBox, unter anderem aus Markenrechtsgründen wurde sie umbenannt.