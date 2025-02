Gas bleibt bedeutend, aber langfristige Strategie fehlt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Gas war auch im Jahr 2024 der zweitwichtigste EnergieträgerDeutschlands. Damit hat sich die Rolle von gasförmigen Energieträgern weitergefestigt, die auch in einem künftig klimaneutralen Energiesystem einebedeutende Rolle spielen werden. Mit dem Zusammenspiel von Elektronen undMolekülen lassen sich Klimaneutralität, Versorgungssicherheit undwirtschaftliche Stärke in Einklang bringen. Schnell umsetzbare Maßnahmen sinddafür essenziell: "Die Ausschreibung neuer Kraftwerke, die Ermöglichung von CCSsowie politische Unterstützung langfristiger Importverträge sind entscheidend,um Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zu vereinen", betonte Timm Kehler,Vorstand des Branchenverbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft auf einerPressekonferenz zum Auftakt der Energiemesse "E-World" in Essen.Der Gasverbrauch in Deutschland stieg im Jahr 2024 um rund drei Prozent imVergleich zum Vorjahr auf 835 TWh (Vorjahr: 813 TWh) und machte 25,9 Prozent(Vorjahr 24,5 Prozent) des Primärenergieverbrauchs aus. Hierbei lieferte derwichtigste Verbrauchssektor Impulse: Der Absatz in die Industrie ist auf 301 TWhum acht Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2023: 278 TWh), liegt aberaufgrund des Produktionsrückgangs der energieintensiven Industrien weiterhinknapp 19 Prozent unter dem Vorkrisen-Niveau.Elektrolyse im AufwindDie Umsetzung der Wasserstoffstrategie zeigt Wirkung: Die angekündigten Vorhabenzum Aufbau von Elektrolysekapazitäten ergeben eine geplante Erzeugungsleistungvon 11,3 GW. Damit wurde das Ziel der Bundesregierung von 10 GW erstmalsübertroffen. Die Leistung der installierten Elektrolyseure ist um 83,3 Prozentgegenüber dem Vorjahr auf 110 MW gestiegen.Es braucht weitere politische Unterstützung, um den Hochlauf desWasserstoffmarktes weiter voranzutreiben, so Timm Kehler: "Die Tendenz imWasserstoffbereich ist sehr erfreulich, allerdings klafft noch eine sehr großeLücke zwischen realisierten und geplanten Projekten. Beschleunigte,unbürokratische Genehmigungsverfahren sowie stabile Nachfrage von Wasserstoffdurch Klimaschutzverträge und Leitmärkte sind erforderlich, um aus den geplantenProjekten auch reale Elektrolyse-Leistung entstehen zu lassen."Strommix 2024: Deutsche Stromerzeugung sinkt, Gas als StabilitätsfaktorIm Jahr 2024 sank die deutsche Stromproduktion um rund drei Prozent, während derAnteil von Gas an der Stromerzeugung leicht zunahm. Insgesamt wurden 77Terawattstunden Strom aus Erdgas erzeugt, 33 GW an Gaskraftwerksleistung stand