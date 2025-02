Hohes Erlöspotenzial lässt Speichermarkt boomen - Aurora Energy Research stellt neuen Batterie-Benchmark für Deutschland vor

Berlin (ots) -



- Kapazität von Großbatteriespeichern hat sich seit 2022 mehr als verdoppelt;

Aurora erwartet bis 2030 weiteres Wachstum um Faktor 4, andere Prognosen

reichen bis Faktor 10

- Preisvolatilität an den verschiedenen Strommärkten sorgt für hohes

Erlöspotenzial: 2024 hätte eine 2-Stunden-Batterie 180.000 Euro pro Megawatt

Ausspeicherleistung erwirtschaften können

Der deutsche Markt für Großbatteriespeicher boomt: Schon in den vergangenen drei

Jahren weist das Marktstammdatenregister ein Wachstum der installierten Leistung

um über 180 Prozent von 0,6 auf 1,7 Gigawatt aus. Bis 2030 wird ein weiterer

Zuwachs um das Vier- bis Zehnfache erwartet. Das Geschäftsmodell von

Batteriespeichern beruht auf dem Aufladen bei niedrigen Strompreisen und

Zurückspeisen ins Netz bei hohen Preisen, sowie auf der Lieferung von

Regelleistung zur Stabilisierung der Netzfrequenz. Besonders im Sommer lohnt

sich das: Um die Mittagszeit sorgt ein hohes Stromangebot aus

Photovoltaikanlagen für günstigen Strom, während abends Gaskraftwerke

anspringen, um die Nachfrage zu befriedigen, was die Strompreise steigen lässt.

Das führte im vergangenen Sommer nach Aurora-Analysen zu täglichen Preisspannen

von zeitweise mehr als 150 Euro pro Megawattstunde.





"Die hohe Volatilität der Strompreise schafft ideale Bedingungen für hoheBatterieerlöse", sagt Philipp Hesel, Batteriemarktexperte von Aurora EnergyResearch. "Dazu kommt, dass die Speicher auf mehreren Märkten gleichzeitig aktivsein können, also zum Beispiel sowohl im Day-Ahead- und Intraday Handelmitbieten als auch Primär- und Sekundärregelleistung bereitstellen können. Dassorgt allerdings auch für eine hohe Komplexität und erschwert Prognosen fürzukünftige Erlöse." Um hier mehr Transparenz zu schaffen und das Umsatzpotenzialabschätzen zu können, stellt Aurora Energy Research seinen neuenBatterie-Benchmark für Deutschland vor. Damit lässt sich untersuchen, welcheErlöse Batteriespeicher in der Vergangenheit erzielt hätten. So hätte zumBeispiel eine übliche "Zwei-Stunden-Batterie" mit zwei Megawattstunden Kapazitätund einem Megawatt maximaler Ausspeicherleistung im Jahr 2024 insgesamt 180.000Euro erwirtschaften können. Dabei ist ein starker saisonaler Trend erkennbar:Fast zwei Drittel der Umsätze im Gesamtjahr entfallen auf die sechs Monatezwischen April und September. "Solche Erkenntnisse könnenInvestitionsentscheidungen unterstützen und helfen, die Erlöspotenziale vonBatterien zu verstehen", sagt Hesel und verweist auf eine weitere Besonderheitdes Aurora Battery Benchmark: "Das Tool nutzt die gleiche Methodik, die wir fürunsere Strommarkt-Prognosen verwenden. Somit können wir historische undzukünftige Gewinnmöglichkeiten konsistent analysieren."17. Februar 2025, 15 Uhr: Webinar zum Batteriemarkt Deutschland und zum neuenAnalysetoolAm Montag, den 17. Februar, erläutern die Batterieexperten von Aurora EnergyResearch in einem Webinar das Marktumfeld für Speicher während der vergangenensechs Monate. Besonderes Augenmerk legen sie dabei auf das Umsatzpotenzial vonBatterien während der volatilen Sommermonate und der jüngsten "Dunkelflauten".Außerdem stellen sie die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse desBatterie-Benchmark vor, vergleichen verschiedene öffentliche Marktindizes undgeben einen Marktausblick.Für das Webinar am Montag, 17. Februar 2025, von 15 bis 16 Uhr, können Sie sichhier registrieren (https://go.auroraer.com/e/885013/1249-WN-4-PmX4pEQlu3j8DXR58YIw/p1p64/820101516/h/PCyvl8j2tNLBrypQZWACYJQtKLrsz9-epaIdOxdVWF8) .Über Aurora Energy ResearchAurora Energy Research ist ein Spezialist für Analysen und Modellierungen dereuropäischen und globalen Energiemärkte. Gegründet 2013 von Ökonomen an derUniversität Oxford, um dem steigenden Bedarf an hochwertigen Daten und Faktenzum Energiemarkt zu begegnen, sind wir mittlerweile unter anderem der größteAnbieter von Strommarktanalysen in Europa. Mit mehr als 900 Energieexpertensowie 15 Büros in Europa, Asien, Australien, Nord- und Südamerika unterstützenwir Unternehmen, Regierungen und Institutionen entlang der gesamtenWertschöpfungskette bei langfristigen strategischen Entscheidungen. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.auroraer.com/Pressekontakt:Matthias HopfmüllerTel.: +49 176 48864196E-Mail: mailto:Presse_DE@auroraer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122303/5968540OTS: Aurora Energy Research