Erster Anbieter von Software-definiertem Primärspeicher bietet Disaster Recovery Engine für KVM-basierte Clouds

New Castle, Del. (ots/PRNewswire) - StorPool Storage (http://www.storpool.com/)

, führender Anbieter von Softwarelösungen für die primäre Datenspeicherung der

nächsten Generation, hat heute die erste Disaster Recovery Engine für

KVM-basierte Cloud-Infrastrukturen vorgestellt, mit der IT-Dienstleister und

Unternehmen virtuelle Maschinen im Katastrophenfall innerhalb weniger Minuten

wiederherstellen können.



Die StorPool Disaster Recovery Engine (DRE) ist die erste Lösung ihrer Art und

vereinfacht die Konfiguration und Ausführung von Disaster-Recovery-Diensten (DR)

für virtuelle Maschinen (VM) in Cloud-Infrastrukturen, die mit dem Linux

KVM-Hypervisor und der StorPool-Speicherplattform erstellt wurden. Der StorPool

DRE kann Umgebungen mit zehn bis tausenden von VMs schützen. Sie vereinfacht

Disaster-Recovery-Szenarien wie 1:1, viele zu 1, viele zu viele und bietet

branchenführende Recovery Point Objective (RPO) und Recovery Time Objective

(RTO) von virtuellen Maschinen in Katastrophenszenarien, um einen

unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.







Plattform für Primärdatenspeicher mit integrierten DR-Funktionen für

KVM-basierte Clouds. Die Disaster Recovery Engine von StorPool hilft

Unternehmen, das Datenrisiko und die Ausfallzeiten zu minimieren und

gleichzeitig VM-Failover und Failback in Katastrophenszenarien zu

automatisieren. Damit entfällt für die Kunden die Notwendigkeit, eine Vielzahl

von Produkten verschiedener Anbieter für die Sicherung und Wiederherstellung der

Geschäftskontinuität zu verwenden.



Bisher waren solche Funktionen in anderen Ökosystemen verfügbar (z. B. VMware

von Broadcom), aber die Implementierung für KVM-basierte Clouds war zu

kompliziert und kostspielig, was die Akzeptanz des KVM-Hypervisors einschränkte.

StorPool Storage ist vollständig in die am häufigsten verwendeten

KVM-Cloud-Management-Plattformen - CloudStack, OpenNebula, OpenStack und Proxmox

- integriert.



" Die Disaster Recovery (DR)-Engine von StorPool ist zu einem zentralen

Bestandteil des RapidCompute-Angebots geworden und ermöglicht es uns,

fortschrittliche DRaaS-Funktionen in unsere KVM-basierte

OpenStack-Cloud-Plattform zu integrieren. Die Fähigkeit von StorPool, strenge

RPO- und RTO-Ziele konsequent zu erfüllen, gewährleistet den Schutz und die

schnelle Wiederherstellung von Kunden-Workloads bei Ausfällen ", sagte Imtiaz

Khan, Chief Technology Officer von RapidCompute.



" Wir vertrauen StorPool seit über einem Jahrzehnt bei der Bereitstellung





