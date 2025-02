HMS Bergbau - Höhenflug auf Koks

Die Aktie HMS Bergbau vollzieht seit rund einem Jahr eine furiose Aufwärtsbewegung. Rein vom Geschäftsfeld her ist das erstaunlich: HMS Bergbau ist Rohstoffhändler mit einem klaren Fokus auf Kohle, die hierzulande eher ein Brennstoff der Vergangenheit gilt, zudem ist das Handelsgeschäft eher margenschwach. In Asien hingegen erfreut sich Kohle als Energielieferant ungebrochener Beliebtheit. Kann HMS Bergbau davon auch in Zukunft profitieren? Weiterlesen