Global Uranium und Forum Energy Metals melden den Beginn der Errichtung eines Camps und der geplanten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Projekt Northwest Athabasca, Saskatchewan

11. Februar 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) und Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) („Forum“) freuen sich, bekannt zu geben, dass die Errichtung eines Camps auf dem Projekt Northwest Athabasca begonnen hat. Außerdem sind die Planungen für die Durchführung einer Time Domain Electromagnetic Survey (TDEM) und einer Untersuchung der Direct Current Resistivity and Induced Polarization (DCIP, Gleichstromwiderstand und induzierte Polarisation) in seinem Zielgebiet Spring Bay entlang der Nordwestküste des Athabascasees in Saskatchewan, Kanada, im Gange (Abbildungen 1, 2). Die geophysikalischen Arbeiten werden voraussichtlich im März aufgenommen. Global verfügt über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von 51 % an der Beteiligung von Forum am Projekt NWA durch Aufwendung von bis zu 9 Mio. $ über vier Jahre (siehe Pressemitteilung vom 30. Mai 2024). Forum ist der Betreiber des Projekts Northwest Athabasca.

„Die Integration der historischen geophysikalischen Datensätze und der früheren Bohrergebnisse verschafft uns bei der Identifizierung von Gebieten mit hohem Potenzial einen Vorteil“, erklärte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Wir freuen uns, dass die Kenntnisse und Erfahrungen des Explorationsteams von Forum mit Uranlagerstätten des Diskordanztyps von Saskatchewan die verfeinerte Zielfestlegungsstrategie im Projekt NWA leiten werden und uns in die Lage versetzen, das volle Wertpotenzial des Standorts zu erschließen.“

Rick Mazur, CEO von Forum Energy Metals, merkte wie folgt an: „Forum freut sich sehr, ein Lager aufzubauen und wieder auf dem Projekt Northwest Athabasca zu arbeiten. Die Verfeinerung der Bohrzielfestlegung ist entscheidend für den Erfolg, und die TDEM- und DCIP-Untersuchungen werden die Präzision der Bohrziele in der vielversprechenden Region Spring Bay verbessern.“

Errichtung eines Camps und geophysikalische Untersuchungen im Winter

Geplant ist ein Camp für 20 Personen auf der westlichen Seite von Maurice Bay auf dem Projekt Northwest Athabasca (Abbildung 2). Der Transport der Lagermaterialien an den Standort erfolgt zum einen mit einem Starrflügelflugzeug auf Skiern, zum anderen über eine Eisstraße von Uranium City aus. Momentan werden die Lager- und Bohrausrüstung und die Materialien versandt und in Fond du Lac und Uranium City aufgebaut.