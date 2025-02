ROUNDUP/BGH prüft Haften Geschäftsführer für Kartellbußgelder? Verbotene Preisabsprachen und Bußgelder in Millionenhöhe: Am Bundesgerichtshof (BGH) geht es um die Frage, ob Unternehmen ihre ehemaligen Geschäftsführer und Vorstände für Kartellbußgelder in Regress nehmen können. Heute verhandelte der oberste …